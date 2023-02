You: ecco le location della Stagione 4 della serie Netflix che potete visitare!

La quarta stagione di You ha visto il trasferimento del protagonista, interpretato come sempre da Penn Badgley, dalla California all'Europa. Dapprima approdato a Parigi, al nostro verrà poi offerto un lavoro a Londra. Quindi vediamo insieme le location in cui si muove semmai un giorno volesse visitare personalmente i luoghi della serie Netflix.

Uno dei primi luoghi turistici che saltano all'occhio è la Fontana dei Medici a Parigi, situata nei giardini del Lussemburgo nel VI arrondissement.

Se vi trovate a Parigi, questo è un luogo incantevole per godersi una bella giornata immersi nella natura nel cuore della città. Nella serie, Joe si aggira tra le fontane di una mostra d'arte dove spera di incontrare Marienne (Tati Gabrielle). Qui trova una sua opera esposta e scopre che è in visita a Londra. Anche se non è probabile che vi si svolga una mostra d'arte, è un luogo ideale per rilassarsi all'ombra e godere della bellezza di questa fontana di 500 anni!

Se avete mai preso il treno tra Parigi e Londra, riconoscerete l'iconica stazione di St. Pancras. È qui che Joe rintraccia Marienne e le ruba la collana, invece di ucciderla come richiesto dal sicario della famiglia Quinn. Se vi sembra di averla già vista da qualche parte, è perché è anche la stazione dove i personaggi salgono sull'Hogwarts Express nei film di Harry Potter.

Una parte della nuova identità di Joe è agevolata da un dottorato di ricerca e da referenze che gli permettono di ottenere una cattedra. Mentre il Darcy College è un luogo immaginario, il Royal Holloway, University of London è un campus reale. I bellissimi cortili e le facciate sono stupefacenti e le gallerie d'arte del campus sono aperte al pubblico! Si trova alle porte di Londra e offre altri splendidi scenari che non vediamo nella serie.

Seguendo le orme di The White Lotus, anche la quarta stagione di You utilizza l'hotel Four Seasons. Questo hotel funge da appartamento di lusso di Lady Phoebe (Tilly Keeper) e ospita alcune delle grandiose feste che vediamo nella prima parte di stagione. Sebbene non tutti possano permettersi di pagare l'esorbitante tariffa per soggiornare nell'appartamento di Lady Phoebe, potete certamente concedervi un cocktail al bar dell'hotel o rilassarvi nella lounge!

Il quartiere dove vive Joe è esattamente quello a cui si pensa quando si immaginano le strade idilliache di Londra dopo aver visto un film con Hugh Grant. In realtà, lo stipendio di un insegnante non basterebbe a pagare l'affitto del caratteristico appartamento di Joe a Kensington, che è soprannominato il "quartiere reale" e ospita miliardari e altra gente simile. Per voi, però, non ci sarà bisogno di pagare l'affitto, siete liberi di passeggiare ed esplorare le bellissime strade e i giardini che riempiono questa zona!

Forse la location più suggestiva che abbiamo visto nella serie, Knebworth House funge da ambientazione per la tenuta della famiglia immaginaria di Lady Phoebe. Ricorda molto Downton Abbey. La maggior parte della stagione finora si è svolta nella tenuta, sia durante la caccia nei terreni che durante le feste in salotto. Nei mesi estivi, la splendida casa e i suoi giardini sono aperti al pubblico per 18,50 sterline. Se volete conoscere un po' della sua storia e vedere dal vivo un set della vostra serie preferita, Knebworth House è il posto perfetto!

La sontuosa galleria dove Kate (Charlotte Ritchie) ospita la mostra d'arte di Simon (Aiden Cheng) è in realtà un vero e proprio luogo di eventi a Londra. Un tempo il più grande mercato del pesce del mondo, Old Billingsgate è stato ristrutturato da un architetto negli anni '80 e oggi ospita numerosi eventi di alto livello. Se non siete abbastanza fortunati da essere invitati a una delle sfilate di moda o ai matrimoni che vi si tengono, potete fare un tour virtuale o semplicemente passarci davanti durante le vostre passeggiata lungo il fiume.

Royal Holloway non è l'unico luogo che funge da ambientazione per il fittizio Darcy College. La splendida biblioteca che viene presentata in questa stagione fa in realtà parte del Lincoln's Inn. Lo spazio è in realtà una biblioteca legale per una società di avvocati e non di giovani studenti di letteratura che discutono di libri. Non preoccupatevi, non è necessario essere un avvocato o uno dei membri per visitare questo luogo.

Ora che avete un quadro delle location della prima parte di stagione, non vi rimane che recuperare il trailer della Parte 2 di You 4, in arrivo il 9 marzo su Netflix.