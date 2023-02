You 4, Penn Badgley anticipa la seconda parte di stagione: 'Avrà una struttura diversa'

Lo scorso 9 febbraio ha fatto il suo debutto la Stagione 4 di You con la diffusione in streaming su Netflix dei primi cinque episodi. Questi hanno visto un drastico cambiamento rispetto alle passate stagioni, dove il protagonista Joe, interpretato come sempre da Penn Badgley, è passato dall'occupare il ruolo di predatore a quello di preda.

Con un assassino alle calcagna, la prima parte di questa quarta stagione di You ha visto Joe negli insoliti panni di detective alla ricerca del colpevole, un misterioso personaggio che minaccia la sicurezza dei suoi nuovi amici. In una recente intervista con Entertainment Tonight, Badgley ha riconosciuto che la prima parte è molto diversa dalle stagioni precedenti, ma ha anticipato che nella seconda parte la serie tornerà a una struttura più familiare.

"Non ci troviamo solo in una città diversa, ma diventa un genere diverso, quindi ci si sente molto come un pesce fuor d'acqua. Penso che la gente la troverà molto differente, ma ovviamente lui è sempre Joe. Nella seconda parte, ci sarà una sorta di ritorno a ciò che lo show sa fare meglio dopo aver impostato questa deviazione attorno all'assassino misterioso".

La seconda parte potrebbe anche vedere l'evolversi della relazione tra Joe e Kate, dopo che You ha stuzzicato la loro potenziale storia d'amore, ma a quel punto è opportuno considerare se Marienne tornerà. Joe ha seguito Kate da vicino per un po' di tempo, ma perché sentiva che era in pericolo. I suoi sentimenti per lei non si sono ancora trasformati in un'ossessione e sarà interessante vedere se la pensa ancora così su Marienne, soprattutto nel caso dovesse rivederla.

La seconda parte di You 4 verrà distribuita su Netflix il 9 marzo prossimo, a un mese esatto dalla diffusione della prima parte che è rapidamente diventata una delle serie più seguite in assoluto questa settimana. In Italia, solo la seconda stagione di Mare Fuori ha saputo battere You e le altre nuove uscite del weekend. La serie italiana è tornato in vetta alle classifiche dopo che il cast è apparso nel corso del Festival di Sanremo per promuovere la terza stagione in arrivo sulla Rai.