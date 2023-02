You 4, Penn Badgley ha chiesto all'autrice: 'Non volevo più girare scene di sesso'

Nel corso podcast Podcrushed di Penn Badgley, la star di You ha rivelato di aver chiesto alla creatrice Sera Gamble di mettere un freno alle scene di sesso nella quarta stagione, con quest'ultima che si è trovata d'accordo con l'attore. Un'impresa certamente non facile visto gli argomenti trattati dalla serie, che ha per protagonista uno stalker.

"Ho chiesto a Sera Gamble di non fare più scene intime", ha detto l'attore alla co-conduttrice Nava Kavelin nel corso del podcast. "Questa è in realtà una decisione che avevo preso prima di accettare di prendere parte allo show. Non credo di averne mai parlato pubblicamente. Una delle domande principali era: voglio davvero rimettermi in un percorso di carriera in cui interpreto sempre il protagonista romantico?".

"La fedeltà in ogni relazione, compreso il mio matrimonio, è importante per me", continua Badgley. "Sono arrivato al punto di non volerlo fare. Così ho detto a Sera: 'Il mio desiderio sarebbe passare da 100 a zero'. Ma ho firmato questo contratto. Ho firmato per questo show. So cosa ho fatto. Non si può togliere questo aspetto dal DNA del concetto. Quindi, quanto potete ridurlo, è stata la mia domanda a loro. Non ha battuto ciglio. Era davvero contenta che fossi stato così onesto. Era quasi, voglio dire, come se volesse essere incoraggiata, e la risposta è stata davvero positiva. Sono tornati e le hanno ridotte sensibilmente".

La quarta stagione di You ha debuttato ieri su Netflix con la prima parte composta da cinque episodi. I rimanenti cinque della seconda parte saranno disponibili sulla piattaforma digitale a partire dal 9 marzo prossimo, esattamente un mese dopo il debutto della Stagione 4.

Stavolta, il protagonista Joe si ritroverà dall'altra parte della barricata dato che sono i suoi amici a finire sotto la lente di un serial killer e Joe dovrà scoprire di chi si tratta.