You 4, Penn Badgley ha criticato Netflix per aver reso glamour i serial killer

Penn Badgley, protagonista della serie di successo You ha criticato Netflix per la continua produzione di show sui serial killer, tra cui Dahmer - Monster: La storia di Jeffrey Dahmer. Nonostante l'immenso successo commerciale della serie di Ryan Murphy, i commenti di Badgley fanno seguito alle numerose polemiche incassate dallo show.

In sostanza, in molti hanno criticato Dahmer, così come anche altri show simili, per la sua tendenza a glorificare il personaggio di un serial killer, facendo dei profitti sulle spalle delle famiglie delle vittime.

You, il thriller psicologico di Netflix, anche se fittizio, è stato oggetto di critiche per aver normalizzato la violenza maschile sulle donne in nome dell'amore e della passione. Badgley, che interpreta il protagonista, Joe Goldberg, diventato stalker e assassino, ha spesso risposto a queste critiche scoraggiando gli spettatori dal fare il tifo per il suo personaggio, affermando che la serie è una condanna piuttosto che una romanticizzazione della mente e delle azioni del suo protagonista.

Parlando con Entertainment Tonight dopo l'uscita dei primi cinque episodi della quarta stagione di You, Badgley ha rimproverato Netflix per aver capitalizzato e costruito la fascinazione che il pubblico ha per i criminali reali.

Quando gli è stato chiesto di rispondere a quei fan di You che sono attratti da Joe nonostante il suo passato criminale e i maltrattamenti subiti dalle sue ex partner, Badgley ha sottolineato come l'inspiegabile amore degli spettatori per un personaggio così orribile sia il risultato degli show di Netflix dedicati alla cronaca nera, che hanno fatto sì che il pubblico provasse simpatia per questo tipo di personaggio.

"Devi guardarti dentro... Con il nostro show, sei destinato ad innamorarti di lui, è colpa nostra. Ted Bundy? È colpa vostra. Jeffrey Dahmer? È colpa di Netflix. È tutta colpa di Netflix".

Nonostante la scia di polemiche subita, Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story è stata un successo commerciale, raggiungendo il primo posto su Netflix dopo una settimana dalla sua uscita. Il protagonista Evan Peters, che ha interpretato l'assassino realmente esistito, ha persino vinto il Golden Globe come miglior attore in una miniserie o film televisivo per la sua controversa interpretazione.

Da Making a Murderer a The Girl From Plainville, la recente ondata televisiva di true crime ha dimostrato che l'appetito del pubblico per le storie di assassini realmente esistiti permetterà al genere di prosperare, anche di fronte a qualsiasi tipo di critica o polemica. Almeno per adesso...

Nel frattempo, scoprite quando uscirà la seconda parte di You 4.