You 4, Penn Badgley è sicuro: 'Non ci sarà nessuna redenzione per Joe'

Nel corso di una recente intervista concessa a E! News, Penn Badgley ha parlato del personaggio di Joe, protagonista della serie Netflix You, giunta alla sua quarta stagione. Lo scorso weekend ha fatto il suo debutto in streaming la prima parte di stagione nella quale abbiamo visto Joe in un ruolo per lui molto insolito, quello di preda.

Secondo l'attore, per Joe non ci può essere possibilità di redenzione, non dopo tutto quello di cui si è reso responsabile nel corso delle varie stagioni dello show. Ecco cosa ha detto:

"Chi è in grado di giudicare con precisione se qualcuno può essere redento o meno? Ok, se si prende un serial killer, forse si può dire che chi ha ucciso così tante persone non può redimersi... Scusate la pesantezza, ma che dire di chi va in guerra e deve farlo in un certo contesto? Dove tracciamo la linea di demarcazione? Se siamo al potere, se siamo al posto di decidere chi è redimibile o meno, è una questione puramente morale. E non so chi abbia questo potere. Io posso solo dire che Joe non può cambiare, non cambierà".

Quando il 9 marzo debutterà la seconda parte della quarta stagione di You, sarà interessante vedere che tipo di situazione si scatenerà tra Joe e Rhys. Quest'ultimo sa tutto sui crimini di Joe e Joe non sembra aver detto nulla su di lui, dato che l'identità dell'assassino non viene mai confermata dai notiziari o discussa tra gli amici. Probabilmente nella quarta stagione lo show continuerà a esplorare la potenziale storia d'amore di Joe con Kate, che l'ultima volta si è vista rifiutata.

Lo stesso Badgley, in una precedente intervista, ha confermato che la seconda parte di You tornerà ad avere una struttura più familiare abbandonando quella del whodunit che ha condizionato la prima parte per ovvie ragioni.