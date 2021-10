You 4, secondo Penn Badgley la nuova stagione 'potrebbe essere alquanto differente'

La terza stagione è appena approdata su Netflix, ma sappiamo già che You avrà anche una quarta stagione. Per questo, è inevitabile che il protagonista Penn Badgley si esprima su ciò che secondo lui potrebbero offrirci i nuovi episodi dello show.

Parlando ai microfoni di Collider, l'interprete di Joe Goldberg in You Penn Badgley ha discusso del futuro dello show Netflix, e in particolare di come potrebbe proseguire la storia per il suo personaggio.

"Credo che la cosa che renderebbe Joe più infelice non sarebbe... Se fosse torturato e ucciso da una donna, penso che nella sua testa sarebbe come se fosse stato rivendicato. Penserebbe qualcosa come 'Sono l'uomo più perseguitato della storia e posso essere un martire per amore' Anche Beck lo dice alla fine della prima stagione, ed è per questo che le persone continuano a non chiamare la polizia, per assurdo che possa essere. Ma è vero" ha affermato l'attore.

"Perciò penso che per la nuova stagione, le mie conversazioni con Sera [Gamble] sono state particolarmente entusiasmanti, perché penso che esploreremo per bene questa cosa. E la prossima stagione potrebbe essere alquanto differente. Potrebbe davvero essere piuttosto differente" ha poi continuato, aggiungendo qualche ipotesi su quello che potrebbe esserci mostrato.

"Potrebbe essere magari... Non lo so, forse potrebbe concentrarsi più sul rapporto che Joe ha con sé stesso. Perché questo non è esattamente uno show su un assassino, ma uno show... Credo più sul portare all'estremo gli errori che si commettono in una relazione per favorire una buona storia. Dovremmo davvero abbassare le armi e smetterla di essere così competitivi nelle relazioni, ma è qualcosa di davvero difficile da fare".

Se volete sapere cosa ne abbiamo pensato degli ultimi episodi dello show, a questo link trovate la nostra recensione della terza stagione di You.