You 4, la serie Netflix prima in classifica: battute The Last of Us e The Mandalorian

La seconda parte della Stagione 4 di You, che ha debuttato su Netflix con tutti e cinque gli episodi il 9 marzo scorso, ha raggiunto la vetta della classifica Nielsen delle serie più viste in streaming per la seconda settimana consecutiva. Neanche a dirlo, la piattaforma digitale domina gran parte della classifica, battendo tutta la concorrenza.

Secondo i dati Nielsen, You ha fatto registrare complessivamente due settimane da un miliardo di minuti di visualizzazioni (1,4 miliardi la scorsa settimana e 1,2 questa settimana) e la quarta settimana con oltre 1 miliardo di minuti dal debutto della nuova stagione a febbraio. Per la settimana che va dal 13 al 19 marzo, il thriller con protagonista Penn Badgley ha superato la serie Netflix Tenebre e Ossa, che comunque occupa il secondo posto grazie ai risultati della seconda stagione uscita il 16 marzo.

Al terzo posto c'è The Mandalorian che con il terzo episodio della terza stagione ha visto un aumento del 25% degli spettatori rispetto alla settimana scorsa, raggiungendo 1,1 miliardi di minuti di visione e il terzo posto assoluto, con un pubblico composto per il 59% da uomini. Tuttavia, nel complesso The Mandalorian 3 ha subito un calo di ascolti.

Netflix dominato comunque la classifica, piazzando sei prodotti nella Top 10: Luther: Verso l'inferno al #4, NCIS (che è disponibile anche su Paramount+) al #5, Outer Banks al #9 e Cocomelon al decimo posto. The Last of Us, il cui finale di stagione ha debuttato il 13 marzo, si è piazzato al 6° posto con 817 milioni di minuti di visione, facendo guadagnare alla star Pedro Pascal (protagonista anche di "The Mandalorian") due posizioni nella classifica rispetto alla settimana precedente.

La serie Disney+ per bambini Bluey si è piazzata al 7° posto con 749 milioni di minuti di visione e South Park di HBO Max all'ottavo posto con 741 milioni di minuti di visione. La prima puntata della terza stagione di Ted Lasso, che ha debuttato su Appe TV+ il 15 marzo scorso, ha totalizzato 539 minuti di visione in aggiunta ai 23 episodi disponibili, confermando l'apprezzamento del pubblico per la serie con Jason Sudeikis.