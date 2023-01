You 4, il trailer della Parte 1 trasforma il protagonista in un detective?

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale della prima parte della Stagione 4 di You, la serie che vede Penn Badgley protagonista nei panni dello spietato stalker e assassino Joe. In questa nuova stagione, dopo il trasferimento in Europa, nello specifico a Londra, Joe sarà costretto a vestire suo malgrado gli insoliti panni di detective. Guardate!

Il nuovissimo trailer ufficiale ci presenta nuovamente Joe Goldberg, lo stalker e assassino che nel corso delle tre stagioni ha assunto diversi alias per sfuggire ai suoi crimini passati. Da New York a Los Angeles, Joe si trova ora dall'altra parte dell'oceano, a Londra, con il nome di Professor Johnathan Moore, e cerca di ricostruire la sua vita.

Qui incontra volti nuovi e vecchi, entrando a far parte della cerchia sociale dei ricchi e dei privilegiati di Londra e incontrando anche Marienne (Tati Gabrielle) di ritorno dalla terza stagione. Mentre Joe cerca di vivere la sua nuova vita, le sue vecchie "abitudini" iniziano a riaffiorare, anche se lui cerca di tenerle represse.

Il trailer ci svela una svolta quando viene rivelato che a Londra c'è un altro killer che prende di mira i ricchi, noto come Eat the Rich Killer, che sembra aver preso Joe come nuovo bersaglio mentre riceve messaggi criptici da un osservatore sconosciuto. Adesso, toccherà proprio a Joe smascherare il nuovo assassino, che per la prima volta... non è lui!

Nel cast di You 4, oltre al ritorno di Badgley e Tati Gabrielle, ci sono le new entry Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Ed Speleers, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman, Niccy Lin, Aidan Cheng, Brad Alexander, Ozioma Whenu e Eve Austin.

L'appuntamento con la prima parte della quarta stagione è fissato per il 9 febbraio 2023. Su queste pagine potete recuperare il poster di You 4 che svelava la nuova vittima di Joe.