You 4, dal TUDUM arriva il nuovo teaser della serie Netflix

Con le riprese appena terminate ed il cast che ha festeggiato l'evento con una foto di gruppo, la quarta stagione di You ha anche un trailer ufficiale e una data d'uscita...anzi due.

La quarta stagione della serie con protagonista Joe sarà divisa in due parti. Mentre i primi episodi arriveranno sulla piattaforma Netflix a partire dal 10 febbraio, per il secondo slot di puntate la data da segnare sul calendario è invece quella del 10 marzo.

Abbiamo già dato un'occhiata al cast, che ha visto l'ingresso di alcune new entry, sappiamo già da qualche mese trame e dettagli sul You 4 ed ora finalmente abbiamo anche un teaser ufficiale. La clip è stata pubblicato in occasione del TUDUM, l'evento globale Netflix ricco di annunci ed eventi condensati in sole 24 ore.

La serie basata sull'omonimo romanzo di Caroline Kepnes segue la vita dell' affascinante libraio di New York Joe Goldberg, che nella terza stagione lo abbiamo visto alle prese con il suo matrimonio con Love (Victoria Pedretti), la nascita del figlio e un viaggio nel finale direzione Parigi. Tutte le precedenti stagioni sono disponibili sulla piattaforma streaming Netflix e, in attesa di ulteriori novità, non ci resta che attendere l'inizio del nuovo anno per l'uscita del quarto capitolo della serie.