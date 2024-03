You 5, primo sguardo dal set: iniziate le riprese della stagione finale

Sono ufficialmente cominciate le riprese della quinta ed ultima stagione di You. Netflix ha infatti pubblicato sui propri canali social una prima immagine dal set della serie preparando i fan alle ambientazioni del nuovo capitolo dopo gli annunci che hanno riguardato il cast e che sono stati pubblicati nelle scorse settimane.

Dopo aver fatto il conto delle vittime di Joe in You, torniamo ad occuparci dello show della piattaforma dalla N rossa per condividere la foto postata sugli account ufficiali che vede il protagonista, interpretato da Penn Badgley, camminare per le strade di New York.

La didascalia che ha accompagnato l’immagine recita: “Di nuovo là dove tutto ha avuto inizio. La quinta e ultima stagione di You è in produzione”.

Dopo una quarta stagione svoltasi quasi completamente in Europa, possiamo essere sicuri, dunque che i nuovi episodi torneranno ad essere ambientati nella Grande Mela.

Ricordiamo la sinossi dell’opera: “Basato sull’omonimo romanzo di Caroline Kepnes, You racconta la storia di un direttore di libreria che, dopo aver incrociato la strada di un’aspirante scrittrice ne diventa presto ossessionato cercando in tutti i modi di avvicinarsi a lei, pronto ad eliminare in ogni modo qualsiasi ostacolo che si ponga tra loro due”.

In attesa di avere informazioni a proposito della data d’uscita dell’ultimo capitolo, e di poter vedere altro materiale promozionale dal set, vi lasciamo alla nostra recensione della seconda parte della quarta stagione di You.

