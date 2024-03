You 5, anche una star di The Handmaid's Tale nel cast della nuova stagione

Un nuovo personaggio fa la sua comparsa nell'universo di You: Madeline Brewer entra a far parte del cast della serie Netflix con Penn Badgley nel ruolo di Bronte, una nuova impiegata della libreria di Joe.

Madeline Brewer ha partecipato a diverse serie televisive come Orange is the New Black e Hemlock Grove, ma è conosciuta principalmente per il suo ruolo nei panni di Janine Lindo in The Handmaid's Tale. Il suo personaggio in You viene descritto da Netflix come "una scrittrice enigmatica e dallo spirito libero" e formerà un legame significativo con Joe, basato sull'amore per la letteratura e il dolore della perdita.

Il rapporto con Bronte metterà in crisi Joe, spingendolo a riflettere su se stesso e sulla sua vita. Non sono ancora noti altri dettagli per quanto riguarda la trama della quinta e ultima stagione di You, ma possiamo immaginare che Bronte possa diventare una delle ossessioni di Joe.

You è basata sui libri di Caroline Kepnes: il personaggio principale è Joe, un uomo apparentemente innocuo che grazie al suo fascino e al suo carisma intreccia delle relazioni sentimentali con diverse donne. Ma Joe non è innocuo come sembra, e questi rapporti diventano ben presto ossessivi e letali.

Nel corso delle stagioni abbiamo visto la comparsa di diverse celebrità, tra cui Jenna Ortega nel ruolo di Ellie. Ortega sarebbe dovuta comparire nuovamente in You, ma non è stato possibile a causa dei diversi impegni dell'attrice, tra cui le riprese di Mercoledì. Invece Jameela Jamil ha rinunciato a un ruolo in You a causa della presenza di scene di sesso. Chi altro ci sarà nel cast di You 5?