You 5, Tati Gabrielle pensa che Marienne cercherà 'non vendetta, ma giustizia'

Dopo la scena che ha espresso tutta la pazzia di Joel nella quarta stagione di You, Tati Gabrielle (interprete di Marienne) ha dichiarato che adorerebbe tornare ne suo personaggio, oltre a esprimere un'opinione su quale potrebbe essere il suo ruolo futuro all'interno della serie.

"La storia di Marienne sembra ancora incompiuta" ha dichiarato Gabrielle a TheWrap. "Onestamente, non penso che Marienne sia una persona vendicativa, quindi probabilmente cercherà giustizia, non vendetta". Ricordiamo infatti come Joe (Penn Badgley) abbia creduto che la ragazza fosse morta, per poi adagiare il suo corpo sulla panchina di un parco londinese e offrirle un'occasione di fuga. Eppure, anche il nemico diventerà sempre più forte: Benny Badgley anticipa che Joe di You "avrà un nuovo potere"...

Nel commentare gli eventi, così ha aggiunto Gabrielle: "Credo che per Joel la morte sia una fuga troppo facile. Ha già tentato di uccidersi – ecco cosa desidera, – perciò rinchiuderlo in una gabbia e spingerlo ad affrontare i suoi pensieri e sensi di colpa per il resto della vita... be', penso che sia una punizione decisamente più adeguata". Quanto a Kate, invece, "Non credo che Marienne potrebbe rivolgersi a lei per solidarietà o alleanza", nonostante molti spettatori ritengano che debba essere avvertita sul passato di Joel. "Nonostante Kate voglia dare sempre il meglio di se stessa, penso che Marianne direbbe: 'Oh, stai già col ragazzo, saprai di certo qualcosa... è impossibile che tu non lo sappia'. A questo punto, avanzare ipotesi è veramente difficile".

Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione della seconda parte di You 4.