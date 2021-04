You, arriva la conferma di Netflix: la terza stagione a fine 2021

Da tempo i fan aspettavano notizie sulla terza stagione di You. Avevamo saputo che Scott Michael Foster si è unito al cast della serie Netflix, e che come in molte altre produzioni ci sono stati ritardi legati alla pandemia, ma adesso è arrivata una notizia che farà piacere al pubblico: i nuovi episodi saranno in streaming entro la fine del 2021.

La terza stagione di You sarà tra i titoli di punta in uscita su Netflix nell'autunno del 2021, insieme alle nuove stagioni di Cobra Kai e The Witcher e ai film Red Notice e Escape from Spiderhead.

"Quello che è successo nella prima parte di quest'anno è stato che molti dei progetti che speravamo di pubblicare prima sono stati rinviati a causa dei ritardi di post-produzione dovuti al COVID" ha dichiarato Ted Sarandos, co-CEO e Chief Content Officer di Netflix, in un video per gli investitori sul primo trimestre della società. "Pensiamo che torneremo a una situazione molto più stabile nella seconda metà dell'anno, certamente nel quarto trimestre, in cui avremo le stagioni di ritorno di alcuni dei nostri show più popolari come The Witcher, You e Cobra Kai, nonché alcuni film che sono arrivati ​​sul mercato un po' più lentamente di quanto speravamo, come Red Notice e Escape from Spiderhead."

Vedremo così il ritorno di Penn Badgley nel ruolo di Joe Goldberg e Victoria Pedretti nei panni della sua ragazza, Love Quinn. Inoltre, debutterà nella stagione 3 di You una star de Le terrificanti avventure di Sabrina.