You: il cast celebre la fine delle riprese della Stagione 4 con una foto di gruppo!

Dopo l'annuncio delle tre new entry nel cast di You, il cast ha ufficialmente annunciato la fine delle riprese della Stagione 4 della popolare serie in programmazione su Netflix. L'annuncio è arrivato insieme alla rituale foto di gruppo che vede l'intero cast insieme nell'ultima giornata sul set. La Stagione 4 di You arriverà prossimamente.

Sappiamo che gli ultimi arrivi nel cast della nuova stagione sono stati Tilly Keeper, Amy Leigh Hickman ed Ed Speleers. Qualche mese fa era stato annunciato il casting di Charlotte Ritchie in You 4, corredato da una descrizione del personaggio che aveva svelato alcune novità che riguarderanno la prossima stagione: l'attrice sarà Kate, una donna intelligente, indipendente e sospettosa, che si metterà contro al Joe Goldberg interpretato da Penn Badgley.

L'affascinante libraio di New York ha svelato il suo lato più oscuro fin dalla prima stagione di You, la serie trasmessa in origine dal network statunitense Lifetime, poi acquisita da Netflix che l'ha resa una delle sue produzioni originali di punta.

A seguire, nelle stagioni 2 e 3 abbiamo assistito all'evoluzione del rapporto tra Joe e Love (interpretata da Victoria Pedretti), una relazione che in ultima istanza prende una piega decisamente inaspettata, con un finale decisamente sorprendente di You 3 che porta Joe a cambiare di nuovo città: nella sequenza conclusiva, lo vediamo a Parigi sulle tracce di Marienne (Tati Gabrielle). La prossima stagione sarà ambientata a Londra, e vedrà quindi Joe alle prese con il nuovo ambiente dell'alta società inglese.

Se volete sapere cosa ne abbiamo pensato degli ultimi episodi dello show, a questo link trovate la nostra recensione della terza stagione di You.