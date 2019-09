You: Charlie Barnett anticipa grandi novità per la Stagione 2

La seconda stagione di You potrebbe riservare ai suoi spettatori alcune grosse sorprese, perlomeno stando a quanto dichiarato dall'attore Charlie Barnett, che si è appena unito al cast, e ha parlato in una recente intervista di alcune svolte inaspettate che potrebbe prendere lo show.

Barnett, già visto in Chicago Fire, Russian Doll, Tales of the City, e che parteciperà anche all'ultima stagione di Arrow, sarà Gabe, il miglior amico di Quinn Love, ed ha scherzato sul fatto che il pubblico ha già capito che potrebbe incontrare il suo destino a causa proprio di questa amicizia.

"È divertente perché online la gente scrive sempre "Oh, morirai, morirai. Sei amico della ragazza? Allora morirai di sicuro", ha detto. Ma che le sue chance di sopravvivenza siano più o meno importanti, Barnett crede comunque che i fan saranno piacevolmente sorpresi da ciò che vedranno.

"Sarà una stagione davvero entusiasmante. Victoria è un'attrice incredibile, Penn Badgley è fantastico. E credo che gli scrittori, la produzione e lo staff ci abbiano messo tutti il massimo, e anche se seguono gli eveti del libro, ci sono alcune svolte che sono piazzate nello show magistralmente. Da spettatore non vedo l'ora di scoprire come saranno i nuovi episodi".

Che ne pensate delle sue parole? Cosa vi aspettate dopo la prima stagione di You?