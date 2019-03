You: Charlie Barnett si unisce al cast della seconda stagione

Secondo quanto rivelato in esclusiva da Deadline, Charlie Barnett si è unito in un ruolo ricorrente alla seconda stagione di You, le cui riprese sono iniziate lo scorso febbraio.

Barnett è reduce dal successo della serie Russian Doll, con protagonista Natasha Lyonne e diffusa in streaming sempre da Netflix, che in tutto il mondo si occuperà della produzione di You, in quanto la serie era stata inizialmente prodotta da Lifetime che ne ha diffuso solamente una stagione prima di cederne i diritti al colosso dello streaming, anche dopo essere stata persuasa da Greg Berlanti a continuare. L'attore apparirà anche nella web serie Tales of the City.

Nel corso della seconda stagione dello show, Barnett interpreterà Gabe, il più intitmo e vecchio amico di Love Quinn, interpretata da Victoria Pedretti. Si tratta di un esperto di agopuntura e amante della psichedelia che vive a Los Angeles.

Ambientata a New York, la prima stagione seguiva il lento declino verso una condizione da stalker patologico di Joe, interpretato da Penn Badgley, il quale si innamorava di una giovane ragazza, Beck (Elizabeth Lail); l'amore ben presto si trasformava in un morboso attaccamento che avrebbe naturalmente condotto a esiti imprevedibili. La seconda stagione, invece, sposterà la sua ambientazione a Los Angeles e sarà un adattamento del secondo romanzo della serie, Hidden Bodies, scritto da Caroline Kepnes.

Barnett va così ad unirsi alle altre new entry della nuova stagione di You, ovvero Chris D'Elia, Victoria Pedretti, Adwin Brown e Robin Lord Taylor.