You, chi è davvero Rhys Montrose? Tutto sul personaggio di Ed Speleers

La quarta stagione di You ci ha regalato gli approfondimenti di cui avevamo bisogno sulla personalità di Joe Goldberg, prendendosi però anche il lusso di presentarci personaggi rivelatisi fondamentali per il prosieguo della storia e per lo sviluppo di Joe stesso: stiamo parlando, ovviamente, soprattutto di Rhys Montrose.

Personaggio chiave di questa nuova stagione targata Netflix, quello interpretato da Ed Speleers rappresenta, come abbiamo avuto modo di scoprire nel corso degli ultimi episodi, una proiezione mentale dello stesso Joe, che in Rhys rinchiude tutte quelle azioni spregevoli che il nostro vuole negare a tutti i costi di aver commesso (chiedere a Marienne per informazioni).

Montrose, però, è anche un personaggio reale e, ovviamente, indipendente da Joe Goldberg: si tratta di un membro del gruppo di Oxford che, però, frequenta molto poco gli altri personaggi che ne fanno parte. Il vero Rhys vanta infatti un background fuori dal comune per quell'ambiente, essendosi arricchito solo in età adulta grazie a una ricca eredità: Montrose disprezza quegli individui, e proprio il suo sentirsi più vicino alla working class lo porta a candidarsi a sindaco di Londra risultando anche un candidato particolarmente credibile in termini di possibilità di vittoria.

Ma in che modo Rhys Montrose diventa l'alter-ego di Joe? Il nostro libraio s'imbatte per caso nell'autobiografia del candidato sindaco, e comincia ad interessarsi in maniera tanto ossessiva e morbosa al suo passato da arrivare, infine, a vederlo come una vera e propria estensione del proprio Io. C'è un'ultima scena, però, in cui vediamo il vero Rhys Montrose: è quella in cui Goldberg lo tortura e uccide su spinta di Tom Lockwood, che non vedeva di buon occhio i cambiamenti che Montrose avrebbe probabilmente apportato alla società se fosse riuscito a diventare sindaco.

Da lì in poi, l'unico Rhys che vediamo in scena è quello partorito unicamente dalla mente malata di Joe Goldberg. Tutto chiaro? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione della quarta stagione di You.