You, di cosa parla la serie Netflix con Penn Badgley?

Netflix sa come non mancare un colpo per quanto riguarda le serie TV: che piacciano o meno, i prodotti per il piccolo schermo della piattaforma streaming riescono nella maggior parte dei casi a creare vera e propria dipendenza, e You, giunta ormai alla sua quarta stagione, non fa certo eccezione sotto quest'aspetto.

A fronte di tanti fan della prima ora, però, c'è anche chi vorrebbe tentare un approccio con la serie con Penn Badgley solo ora che le danze sono aperte da un bel po': per tutti costoro può dunque sicuramente tornare utile una breve introduzione a Joe Goldberg e al mondo malato e perverso che gira intorno al nostro protagonista.

Il protagonista di You è infatti il nostro librai newyorkese, un tipo all'apparenza schivo, timido e decisamente riservato. Goldberg nasconde però un lato inquietante e maniacale che viene fuori ogni qualvolta il nostro cominci a provare interesse per una ragazza: le quattro stagioni di You finora rilasciate si concentrano dunque ognuna su un'interesse amoroso di Joe e su tutto ciò che ne deriva, facendoci immergere nell'ambiente malato, deviato e perverso che circonda la vita del suo protagonista.

E voi, siete già in pari con l'ennesimo successo Netflix o pensate di darvi una possibilità? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione della prima parte della quarta stagione di You.