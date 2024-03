You, due nuove star nel cast della stagione finale della serie Netflix

Due nuovi attori sono stati chiamati ad entrare a far parte del cast dell’ultima stagione di You, serie thriller distribuita da Netflix e adattata dai romanzi di Caroline Kepnes. Anna Camp e Griffin Matthews, si aggiungeranno agli altri attori dello show per interpretare alcuni dei nuovi personaggi che saranno presentati nel quinto capitolo.

Dopo aver riportato che una stella di The Handmaid’s Tale sarà parte di You, torniamo ad occuparci dello show e dei suoi nuovi interpreti per condividere la notizia che anche l’attrice di Pitch Perfect e il componente di The Flight Attendant avranno dei ruoli ricorrenti nell’ultimo capitolo del prodotto.

Grazie alle descrizioni dei personaggi possiamo farci un’idea più chiara delle parti dei due con Anna Camp che interpreterà Reagan e Maddie Lockwood, due gemelle: “Reagan è l’astuta e spietata direttrice finanziare della Lockwood Corp, pronta a schiacciare qualsiasi avversario, che sia di famiglia o meno, per il trono dell’azienda. Maddie, invece, si presenta come la gemella meno seria, mondana e divorziata tre volte e che si occupa di pubbliche relazioni. Sotto la facciata frivola di Maddie, però, si nasconde una maestra della manipolazione”.

Matthews, dal canto suo, entrerà nei panni di Teddy Lockwood, cognato spocchioso ma leale di Joe Goldberg. Mai pienamente accettato dalla famiglia, Teddy porterà autenticità ed empatia in un contesto in cui questi due elementi sembrano quasi un concetto estraneo.

In attesa di scoprire qualcosa di più sull’ultimo capitolo dello show, che ancora non ha una data di pubblicazione, vi lasciamo alla recensione della seconda parte della quarta stagione di You.

Su HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (DS) è uno dei più venduti di oggi.