You, Jameela Jamil rinunciò al provino: 'Non volevo scene di sesso'

Di sesso ce n'è parecchio in You, ma qualcosa, sotto quest'aspetto, la serie Netflix ha comunque dovuto sacrificare: a far parlare i fan dello show con Penn Badgley sono infatti in queste ore le ultime dichiarazioni di Jameela Jamil, che proprio per una questione inerente ha rinunciato a un ruolo da personaggio secondario.

Mentre partono già le prime ipotesi su ciò che vedremo in You 5, infatti, Jamil ci parla del suo veto assoluto alle scene di sesso e di come la sua fermezza in merito abbia portato alla scelta di rifiutare all'ultimo secondo un provino per una parte nella quarta stagione dello show.

"Io non faccio scene di sesso. Infatti avrei dovuto sostenere un provino per l'ultima stagione della tua serie. Il mio personaggio avrebbe dovuto essere decisamente sexy, infatti ho rifiutato il provino perché sono così timida su tutto ciò che sia anche minimamente sexy che davvero non riesco" ha spiegato l'attrice durante una sua ospitata al podcast di Penn Badgley.

Non è chiaro, ovviamente, quale sia il personaggio a cui Jameela Jamil avrebbe potuto ambire: certo è, comunque, che una serie come You non è esattamente il meglio che si possa offrire a chi cerca di evitare scene di sesso! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione della quarta stagione di You.