You, Jenna Ortega è 'devastata' per non aver partecipato alla quarta stagione

La star protagonista di Mercoledì Jenna Ortega si tiene impegnata con progetti sempre nuovi - basti pensate alla prossima partecipazione in Scream 6, i cui nuovi poster sono un tuffo nel passato, - ma l'attrice ha comunque un grosso rimpianto: non aver recitato nella quarta stagione di You, la serie thriller targata Netflix.

Se si è allontanata dal progetto, però, non è stato certo per un suo desiderio, bensì per il dispendioso impegno dedicato alle riprese di Mercoledì. "Ero devastata" ha dichiarato in un'intervista all'Entertainment Tonight. "È senza dubbio uno dei migliori set in cui sia mai stata. Accidenti, stavo proprio male. Mi manca Ellie, e volevo tornare a interpretarla da molto tempo; peccato che all'epoca stessi girando delle scene in Romania. Non potevo viaggiare avanti e indietro a causa della pandemia e tutto il resto, inoltre, quando sei impegnato in uno show, delle soluzioni alternative sono difficili da trovare. E ne sono stata davvero, davvero delusa. Almeno ci ho provato".

Un ritorno di Ellie è possibile nella serie è possibile? Sì, secondo lo showrunner Gamble: "È stato un vero piacere rivedere Jenna quest'anno. Abbiamo molte altre idee per Ellie, se il programma le permettesse di tornare a trovarci"; e la stessa speranza è condivisa da tutti i fan dell'attrice.

La trama di You ruota attorno alla figura di Joe Goldberg, un librario di New York schivo e introverso. In ogni stagione si innamora di una ragazza differente, fino a trasformarsi in un violento, psicopatico maniaco. Come la presenza stessa di Ortega ci suggerisce, le dinamiche della storia assumono un tono decisamente dark. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione della quarta stagione di You.