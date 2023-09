You, Joe non le conta ma noi sì: ecco il numero delle sue vittime

Le complicate vicende dell’affascinante quanto pericoloso personaggio di Joe Goldberg, interpretato dal carismatico Penn Badgley, da anni ci attirano ed inquietano al tempo stesso, catalizzando la nostra attenzione ormai dal 2018.

L’attesissima quarta stagione, distribuita da Netflix all’inizio del 2023, non ha lasciato insoddisfatti i fan della serie, proponendo nuovi scenari e personaggi e lasciando aperte le porte verso nuove follie omicide del protagonista. La quinta stagione di You sarà l’ultima, perciò conviene cominciare a tirare le somme delle puntate precedenti.

Com’è ormai ben noto, il protagonista non ha remore nell’uccidere in maniera spietata persone che possano ostacolare i suoi piani e i suoi desideri. Lo fa in maniera truce, senza neanche tenere il conto delle proprie vittime: ma a questo ci penseremo noi al posto suo.

La prima stagione di You ha visto la morte di sei personaggi, tra cui spiccano la Guinevre Beck di Elizabeth Lail, principale motivo di ossessione per Joe, e Benji (Taylor Pucci), il suo ex-fidanzato.

Il numero di morti nella seconda stagione scende a quota due, così come nella terza, che vede la clamorosa dipartita di Love, la moglie di Joe impersonata da Victoria Pedretti, e di Ryan, il precedente compagno di Marienne.

La quarta stagione, invece, ha segnato il picco massimo delle uccisioni. Un irrefrenabile Joe si è macchiato, infatti, del sangue di addirittura otto persone. Nella prima metà della stagione ha infatti ucciso Malcolm (Stephen Hagan), Vic (Sean Pertwee), Simon (Aidan Cheng) e Gemma (Eve Austin), per poi proseguire fino all’episodio finale togliendo la vita a Rhys (Ed Speleers), il padre di Kate, a Tom (Greg Kinnear), la sua guardia del corpo, a Hugo (Craig McGinlay) e al suo allievo Edward (Brad Alexander).

Dunque, se la matematica non è un opinione, lo stalker ha compiuto ben 18 omicidi. Joe avrà un nuovo “potere” nell’ultima stagione, pertanto è facile ipotizzare che questo numero sia destinato a salire vertiginosamente. Non ci resta che aspettare il 2024 per scoprire di quali altri crimini Joe Goldberg si renderà colpevole.