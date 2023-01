You, Joe presenta Nadia: la vittima perfetta per la stagione 4!

Nelle prime stagioni di You abbiamo imparato a conoscere Joe Goldberg, il libraio apparentemente tranquillo, che finisce con il diventare uno stalker prima e un serial killer poi, delle donne di cui si innamora follemente. Nei nuovi episodi lo ritroveremo a Londra e qui, nei panni del Professor Moore, troverà nuove vittime da ossessionare.

In un nuovissimo video condiviso su Instagram, è proprio il personaggio interpretato da Penn Badgley a parlarci di Nadia, una studentessa molto volenterosa che viene immortalata dinnanzi al suo pc mentre alza la mano.

Sebbene You 4 sia differente dalle precedenti stagioni, in un monologo simile a quelli già visti dal pubblico, Joe ammette di essere molto impressionato da lei, per la sua incredibile intelligenza e il suo costante entusiasmo. Nella clip che trovate in calce alla notizia si sente: "Ah, Nadia, la mia allieva migliore. Anche nel lussureggiante panorama del mondo accademico, riesci comunque ad essere una boccata d'aria fresca. Riprendendo le parole di Ernest Hemingway: 'La felicità nelle persone intelligenti è la cosa più rara che conosca'".

Chiaramente impopolare tra i suoi coetanei per la sua presunta saccenza, Nadia sembra essere il tipo di persona che trascorre la maggior parte del suo tempo da sola e questo, la rende l'obiettivo perfetto per un serial killer.

You 4 arriverà prima del previsto e in attesa di scoprire cosa ci riserverà effettivamente questa nuova stagione, diteci nei commenti quali sono le vostre aspettative.