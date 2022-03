You, Netflix annuncia l'inizio delle riprese della Stagione 4: ecco la prima foto dal set!

Netflix ha annunciato sui suoi profili social l'inizio della Stagione 4 di You, la serie che vede protagonisti Penn Badgley e Victoria Pedretti, che torneranno anche nei prossimi episodi. L'ultima stagione è stata a dir poco pazzesca e gli appassionati non vedono l'ora che i nuovi episodi arrivino sulla piattaforma digitale. Intanto la prima foto!

Sfortunatamente, non è stata rivelata ancora nessuna data d'uscita per la quarta stagione né altri dettagli relativi alle storie che vedremo narrate nei nuovi episodi.

"Quando abbiamo letto il romanzo di Caroline Kepnes, Greg e io siamo rimasti instantaneamente ossessionati da Joe Goldberg e la sua prospettiva così contorta del mondo. Ed è stato elettrizzante guardare Penn portare la tanto inquietante quanto affascinante vita di Joe sullo schermo" ha affermato Sera Gamble, co-creatrice e showrunner di You "Siamo profondamente grati per il fatto che Netflix abbia mostrato un supporto così monumentale nei confronti di You, e che le persone di tutto il mondo si siano divertite nel vedere Joe compiere un passo falso dopo l'altro nelle scorse tre stagioni. L'intero team di You è entusiasta di poter esplorare nuovi e oscuri aspetti dell'amore nella quarta stagione".

"Mi sento privilegiata per aver potuto assistere alla creatività, alla resilienza e alla gentilezza di tutti. Voglio dire, sapevo che la nostra squadra era tosta e brava nel suo lavoro, ma cazzo, tutti si sono mostrati presenti l'uno per l'altro. Su tutta la scala Warner/Netflix e in ogni reparto di produzione", ha scritto l'autrice su Twitter l'anno scorso. "(Inoltre, gli episodi sono fottutamente pazzeschi e le performance sono follemente buone. Questo è tutto quello che dirò su questo finché non saremo pronti a parlare della nuova stagione).

