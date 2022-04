You, Netflix annuncia tre new entry nel cast della stagione 4

Dopo i nuovi dettagli sulla trama di You 4 emersi in seguito al primo nuovo ingresso nel cast della serie Netflix con Penn Badgley e Victoria Pedretti, era chiaro che ci sarebbero presto state delle ulteriori novità: scopriamo insieme chi sono le tre new entry della stagione 4 di You!

Deadline ha rivelato in esclusiva che Tilly Keeper, Amy Leigh Hickman ed Ed Speleers entreranno a far parte del cast regolare della nuova stagione, che sarà ambientata a Londra, dove sono attualmente in corso le riprese di You 4.

Qualche giorno fa era stato annunciato il casting di Charlotte Ritchie in You 4, corredato da una descrizione del personaggio che aveva svelato alcune novità che riguarderanno la prossima stagione: l'attrice sarà Kate, una donna intelligente, indipendente e sospettosa, che si metterà contro al Joe Goldberg interpretato da Penn Badgley.

Scopriamo invece i ruoli assegnati alle tre new entry nel cast di You 4:

Tilly Keeper sarà Lady Phoebe : Tanto dolce e gentile, quanto ricca, famosa e caotica, Phoebe è protagonista delle pagine dei tabloid fin dall'adolescenza. E' un'aristocratica che adora la vita mondana e ha un'accanita fanbase, ma mostra la sua vera natura solo con le amiche più fidate (come Kate). E' la fervente cheerleader del fidanzato Adam, un imprenditore americano, ma è anche un'incognita: quando la sfortuna colpirà, sarà capace di essere all'altezza o andrà in frantumi?

: Tanto dolce e gentile, quanto ricca, famosa e caotica, Phoebe è protagonista delle pagine dei tabloid fin dall'adolescenza. E' (come Kate). E' la fervente cheerleader del fidanzato Adam, un imprenditore americano, ma è anche un'incognita: quando la sfortuna colpirà, sarà capace di essere all'altezza o andrà in frantumi? Amy Leigh Hickman sarà Nadia : appassionata di letteratura, Nadia aspira a diventare un'autrice. La sua schiettezza e la sua determinatezza sono una perfetta copertura per le insicurezze di una giovane donna che non è mai stata accettata dai suoi pari. Nadia ha commesso alcuni errori che oggi minacciano di distruggere la sua vita. Avrà bisogno di aiuto, anche se dovesse venire dalle persone sbagliate.

: appassionata di letteratura, Nadia aspira a diventare un'autrice. La sua schiettezza e la sua determinatezza sono una perfetta copertura per le insicurezze di una giovane donna che non è mai stata accettata dai suoi pari. Ed Speelers sarà Rhys: L'irriverente Rhys è un autore acclamato, grazie al suo libro di memorie, che spera di lanciarsi nella carriera politica. Nato in una famiglia povera, Rhys ha vissuto una gioventù traumatica, prima di approdare nella ristretta élite di Oxford e dar vita alle giuste amicizie. Oggi, si trova a suo agio in ogni cerchia sociale, riuscendo a intuire le persone di cui si circonda. Non ha tempo per i party, ma si mantiene in contatto con il suo eccentrico gruppo di amici, che sono stati al suo fianco nella sua problematica giovinezza.

Oltre ai tre nuovi personaggi principali, vedremo anche dei nuovi personaggi ricorrenti: