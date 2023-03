You: Netflix annuncia ufficialmente la stagione 5, ma sarà l'ultima!

Il successo della quarta stagione di You, popolare serie tv distribuita in esclusiva da Netflix, ha reso inevitabile l'annuncio di una quinta stagione, ma la piattaforma di streaming on demand ha stupito i fan confermando che il prossimo ciclo di episodi sarà anche l'ultimo.

Inoltre, da segnalare che i produttori esecutivi Michael Foley e Justin W. Lo, che sono stati nella serie rispettivamente dalla prima e dalla seconda stagione, succederanno alla creatrice della serie Sera Gamble come co-showrunner. L'autrice rimarrà coinvolta nello spettacolo come produttrice esecutiva.

“Mentre mi preparo a fare un passo indietro dai miei impegni quotidiani di showrunner per concentrarmi su nuovi progetti, sono immensamente grata al co-creatore e genio a tutto tondo Greg Berlanti, a Caroline Kepnes, ai miei amici di Berlanti Productions e Alloy Entertainment, e al nostro risoluto partner di Warner Bros e Netflix", ha dichiarato in una nota Sera Gamble. “Realizzare questa serie insieme ai nostri sceneggiatori, produttori, registi, cast e troupe è stato un onore ed è stato incredibilmente divertente. E mi sento fortunata ad aver lavorato con un artista dotato e premuroso come Penn Badgely. Sono orgogliosa di ciò che tutti noi abbiamo realizzato e mi sento pronta a passare il testimone. Sono entusiasta di guardare e supportare il team di YOU mentre portano il viaggio di Joe Goldberg alla sua conclusione".

