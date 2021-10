You, Netflix rinnova la serie con Penn Badgley per una quarta stagione

La terza stagione di You debutterà a breve su Netflix, ma la piattaforma streaming fa sapere che quella non sarà l'ultima volta che rivedremo Joe Goldberg, perché la serie è già stata rinnovata per una quarta.

Joe Goldberg tornerà ancora una volta a spiare l'oggetto della sua nuova ossessione dalla finestra di casa, dalla macchina o da qualunque posizione gli risulti più comoda.

Netflix ha ufficialmente rinnovato You per una quarta stagione, e senza nemmeno attendere il debutto della terza sulla piattaforma.

La terza stagione sarà infatti disponibile da questo venerdì per tutti gli abbonati, e vedrà Joe (Badgley) e Love (Victoria Pedretti) alle prese con la tranquilla vita della piccola città dove hanno deciso di crescere il loro bambino... Ma sarà davvero tutta rose e fiori la loro vita adesso? L'ultimo trailer di You 3 sembrerebbe suggerire il contrario.

"Quando abbiamo letto il romanzo di Caroline Kepnes, Greg e io siamo rimasti instantaneamente ossessionati da Joe Goldberg e la sua prospettiva così contorta del mondo. Ed è stato elettrizzante guardare Penn portare la tanto inquietante quanto affascinante vita di Joe sullo schermo" ha affermato Sera Gamble, co-creatrice e showrunner di You "Siamo profondamente grati per il fatto che Netflix abbia mostrato un supporto così monumentale nei confronti di You, e che le persone di tutto il mondo si siano divertite nel vedere Joe compiere un passo falso dopo l'altro nelle scorse tre stagioni. L'intero team di You è entusiasta di poter esplorare nuovi e oscuri aspetti dell'amore nella quarta stagione".

Al momento non abbiamo notizie riguardo ai casting della quarta stagione, ma possimamente verrà fatto un annuncio in merito.