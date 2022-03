You, Netflix svela nuovi dettagli sulla trama della stagione 4

A pochi giorni dall'annuncio del via alle riprese di You 4, Netflix ha diffuso nuove anticipazioni sulla trama della stagione 4 di You nel descrivere un nuovo personaggio che entrerà a far parte della serie.

Sembra infatti che nella prossima stagione della serie thriller di Netflix vedremo Joe Goldberg, il protagonista interpretato da Penn Badgley, alle prese con un contesto sociale del tutto nuovo. L'affascinante libraio di New York ha svelato il suo lato più oscuro fin dalla prima stagione di You, la serie trasmessa in origine dal network statunitense Lifetime, poi acquisita da Netflix che l'ha resa una delle sue produzioni originali di punta.

A seguire, nelle stagioni 2 e 3 abbiamo assistito all'evoluzione del rapporto tra Joe e Love (interpretata da Victoria Pedretti), una relazione che in ultima istanza prende una piega decisamente inaspettata, con un finale decisamente sorprendente di You 3 che porta Joe a cambiare di nuovo città: nella sequenza conclusiva, lo vediamo a Parigi sulle tracce di Marienne (Tati Gabrielle).

Nelle scorse ore, Netflix ha annunciato l'ingresso di Charlotte Ritchie nel cast di You 4 nei panni di Kate, un'intelligente direttrice di una galleria d'arte che si troverà sul fronte opposto rispetto al protagonista. E mentre le prime foto dal set di Londra dimostrano che la prossima stagione vedrà Joe alle prese con il nuovo ambiente dell'alta società inglese, la descrizione del nuovo personaggio potrebbe rivelare alcuni dettagli sulla trama.

Infatti, Kate viene descritta come una persona "molto protettiva nei confronti della sua migliore amica, Lady Phoebe, una persona dolce e con troppa fiducia negli altri, la cui fama e ricchezza tendono ad attrarre opportunisti". Anche se Netflix non ha ancora rilasciato una sinossi ufficiale, possiamo ipotizzare che Joe sposterà il suo interesse verso Lady Phoebe, alimentando i sospetti dell'amica nei suoi confronti.

Non ci resta che attendere maggiori dettagli da Netflix per scoprire se questa ipotesi si rivelerà fondata: l'unica cosa certa, oltre all'ingresso della new entry nel cast, è che lo stesso Penn Badgley ha rivelato che You 4 potrebbe essere differente dal resto della serie.