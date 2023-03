You, Penn Badgley pensa già alla Stagione 5: 'Joe avrà un nuovo potere'

La seconda parte della quarta stagione di You è approdata su Netflix lo scorso venerdì, confermando il successo della serie con protagonista Penn Badgley. Proprio l'attore protagonista ha già la mente proiettata al futuro del suo personaggio e a quello che potenzialmente dovremo aspettarci dalla Stagione 5 fancedo riferimento a un "nuovo potere".

La domanda se Joe sarà consegnato alla giustizia è diventata un chiodo fisso degli spettatori dopo il finale della quarta stagione di You, ma proprio adesso potrebbe essere più difficile porre un freno alla sua furia. In una recente intervista con Entertainment Tonight, Badgley ha rivelato che il suo personaggio ha un "potere" che non aveva mai avuto prima, indicando che potrebbero essere commessi altri crimini in futuro.

"Beh, chiaramente è tornato a casa a New York... Ma ora ha risorse illimitate. Ha quel potere che non ha mai avuto. Con Love e la famiglia Quinn, aveva quel potere ma non lo voleva. Non voleva prenderlo. Non voleva... la famiglia non voleva darglielo. Credo che ora stia davvero abbracciando la sua natura più profonda. Sta lasciando che l'animale che è in lui prenda il sopravvento sull'uomo. Sta lasciando che l'istinto da predatore prenda il sopravvento sul suo... cuore".

Joe ha già fatto uso di alcuni dei suoi "poteri" quando ha incastrato Nadia (Amy-Leigh Hickman) per l'omicidio di Edward (Brad Alexander). Ha parlato alla sua ex-studentessa delle risorse a sua disposizione e di come nessuno le avrebbe creduto se avesse detto la verità. Vedere questa interazione e sapere che sta ancora con Kate suggerisce che Joe potrà farla franca molto più facilmente nella quinta stagione di You.

Il successo dello show è confermato dai recenti dati Nielsen, che hanno decretato You la serie in streaming più vista a febbraio in assoluto. Ovviamente, aspettiamo anche i dati relativi alla seconda parte, ma sicuramente saranno altrettanto strepitosi.