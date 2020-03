You People: i produttori di Boyguard sviluppano lo show tratto dal romanzo

World Productions, società di produzione di ITV Studios - che ha lavorato a Boyguard e Line of Duty - sta pianificando di sviluppare il terzo romanzo di You People, scritto da Nikita Lalwani, in una serie televisiva. Il romanzo sarà pubblicato da Penguin Random House il prossimo 2 aprile

You People racconta la storia della Pizzeria Vesuvia e di Tuli, l'enigmatico proprietario, che sfrutta il suo ristorante nella zona sud di Londra per offrire dei servizi essenziali a chi ne ha più bisogno.

Nikita Lalwani, selezionata per il Man Booker Prize, ha dichiarato:"You People è un libro sulle scelte morali che affrontiamo nella Gran Bretagna contemporanea, e non riesco a pensare a nessuno in una posizione migliore per renderlo una serie televisiva".



Il boss della casa di produzione, Jake Lushington, ha aggiunto:"You People è una cosa rara: una storia fresca e urgente delle sfide e delle realtà che le persone che chiedono asilo politico affrontano in una Londra etnicamente diversa e complessa. Mette al centro i valori e i principi tra Londra e il resto del mondo e in un periodo in cui è qualcosa di molto rilevante".

