You, nel poster della Stagione 4 la nuova vittima di Joe: la pedinerà fino a Parigi...

Dopo gli sconvolgenti sviluppi della scorsa stagione e un periodo di relativa calma per Joe, lo stalker più inquietante del piccolo schermo torna per le strade in cerca di una nuova vittima. Sapevamo che la quarta stagione di You sarebbe stata ambientata a Londra, ma ora il poster rivela un colpo di scena!

I primi materiali promozionali sulla nuova stagione sono arrivati qualche mese fa dal TUDUM di Netflix, che ha mostrato il primo teaser di You 4. Joe si trova in un contesto e un’ambientazione completamente nuove, dopo quanto accaduto nella scorsa stagione che ha rimesso in discussione tutto quanto avevamo imparato su di lui. O meglio, ha riportato alla luce un Joe tossico, inquietante e criminale che non era mai sopito.

Non vogliamo fare spoiler sul finale della scorsa stagione, per chi ancora non lo avesse visto. Vi basti sapere che il personaggio di Penn Badgley ha ora una nuova vittima, una nuova ossessione nella sua testa. Si tratta di Marienne, interpretata da Tati Gabrielle, che sarà la grande protagonista femminile di questo nuovo set di puntate. La ragazza era scappata da Joe portandosi la figlia al seguito e sembrava, a giudicare dal materiale promozionale e dal set di riprese, che la nuova destinazione fosse Londra.

Ma sembra che Joe farà una tappa intermedia nel frattempo, in quella che non sarà più ricordata come la città dell’amore, anzi. Stiamo parlando di Parigi, di cui la Tour Eiffel svetta nel nuovo poster che trovate in calce all’articolo e che mostra Badgley e Gabrielle rincorrersi in una folla di persone. Nonostante il tono volutamente crime, quello trattato da You – e il modo in cui viene trattato, scegliere come protagonista proprio lo stalker col rischio di “empatizzare” con lui – è un tema estremamente attuale e dedicato. Tanto che, per molti, la serie dovrebbe essere arrivata al capolinea già da un po’.

Ora che c’è di mezzo anche una bambina, Joe potrebbe avere la peggio. E senza farci troppi problemi aggiungiamo: sarebbe anche arrivato il momento, quantomeno per trarre una catarsi da questa scomoda storia. Nel frattempo, You 4 ha una data di uscita.