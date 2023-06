You, la quinta stagione sarà l'ultima: Penn Badgley protagonista di un nuovo teaser!

In occasione del TUDUM, evento esclusivo Netflix dedito a dare anticipazioni su prodotti in arrivo, è stata annunciata la quinta ed ultima stagione di You, serie con protagonista Penn Badgley attraverso un teaser video dove l'attore ha svelato qualcosa in più sulle nuove puntate.

Mentre la quarta stagione di You è stata pubblicata da poco (e distribuita in due parti), la serie continua a raccogliere successo e a conquistare l'apprezzamento del pubblico. Nella clip rilasciata da Netflix durante il TUDUM, il protagonista ha svelato alcune sorprese della quinta stagione che chiuderà definitivamente una storia cominciata diversi anni fa. Nonostante i numeri conquistati dalla serie, che nel corso della prima stagione segnò anche diversi record, si è riusciti ad arrivare ad una degna conclusione.

Recentemente Penn Badgley è stato accostato al ruolo di Reed Richards nei Fantastici 4, portando all'esaltazione di tantissimi fan di You. Dopo aver ottenuto il successo con Gossip Girl, l'attore ha guadagnato il ruolo da protagonista nella serie Netflix raggiungendo nuove vette del sua ampia notorietà. La showrunner Sera Gamble diventerà produttrice esecutiva, mentre si concentrerà su altri progetti. I produttori esecutivi Michael Foley e Justin W. interverranno invece nei panni di showrunner.

Nel frattempo vi consigliamo la recensione della seconda parte della quarta stagione di You. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!