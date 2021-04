You, le riprese della terza stagione sono ufficialmente terminate

Netflix ha annunciato ufficialmente che la produzione della serie thriller è stata finalmente completata , la notizia arriva dopo che il co-CEO e Chief Content Officer di Netflix Ted Sarandos aveva in precedenza confermato che You farà il suo ritorno entro la fine dell'anno. Inoltre, la showrunner Sera Gamble ha usato Twitter per celebrare la fine delle riprese lodando il duro lavoro del cast e della troupe e ha scherzato sul fatto che gli episodi della nuova stagione sono "fott***mente pazzi" e che le prestazioni del cast sono "follemente buone", potete vedere i tweet in calce alla notizia. Basata sulla serie di romanzi di Caroline Kepnes, You è incentrato su Joe Goldberg (Penn Badgley) uno stalker ossessionato da ogni ragazza di cui si innamora. Nella seconda stagione Joe si è trasferito a Los Angeles, dove incontra l'aspirante chef Love Quinn (Victoria Pedretti), che non è attratta dai social media come lo era il suo precedente interesse amoroso. La terza stagione continuerà a seguire la complicata relazione di Joe e Love, che aspettano il loro primo figlio insieme nella loro nuova casa di periferia. Le prime due stagioni di You sono disponibili per lo streaming su Netflix, nell'attesa di scoprire la data di uscita vi lasciamo con la nostra recensione della seconda stagione di You.

don’t worry we have eyes on joe at all times. happy S3 wrap 🧢 pic.twitter.com/IriRlToUc2 — YOU (@YouNetflix) April 24, 2021

We had zero on-set positive COVID tests through a significant and scary surge here in LA. And haven’t had one since.



Because every single member of cast & crew worked very hard to take care of each other during a time that’s stressful, in a situation that’s tough to control. — Sera Gamble (@serathegamble) April 23, 2021