You, si scatena l'inferno nel trailer della Parte 2 della quarta stagione

Sono passati pochi giorni da quando la prima Parte 1 della quarta stagione di You è sbarcata su Netflix, permettendoci di ritrovare Joe Goldberg e soci esattamente così come li avevamo lasciati: complice il bingewatching, però, gli episodi non bastano mai, ed eccoci dunque in trepidante attesa di una Parte 2 già in arrivo.

Mentre Penn Badgley assicura che non ci sarà redenzione per il suo Joe Goldberg, il nostro protagonista ci appare dunque invischiato nell'ennesima situazione complicata nel trailer della Parte 2 rilasciato proprio in queste ore: a tormentare Goldberg, che vive sempre sotto le mentite spoglie del professor Jonathan Moore, non è più soltanto il proprio passato, ma anche chi quel passato cerca di sfruttarlo a proprio favore, come il serial killer Rhys.

"Non sei tu a dovermi dire chi sono. Io non sono uno spietato serial killer" sono le parole che Goldberg rivolte al personaggio interpretato da Ed Speelers in uno dei momenti più tesi del trailer: Rhys Montrose, che abbiamo già avuto modo di conoscere sul finale della scorsa stagione, sembra però più che mai convinto di aver trovato in Goldberg un valido alleato, e non sembra aver intenzione di lasciarlo andare facilmente. La Parte 2 di questa quarta stagione arriverà su Netflix il prossimo 9 marzo e, secondo Penn Badgley, avrà una struttura diversa dalle precedenti stagioni di You.