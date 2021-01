You, Scott Michael Foster si unisce al cast della terza stagione: ecco chi interpreterà

Scott Michael Foster si unisce al cast di You: l'attore di Greek - La Confraternita e Once Upon A Time è l'ultima aggiunta alla serie tv con protagonista Penn Badgley. Ma chi interpreterà?

Lo scorso anno Netflix rinnovava ufficialmente You per una terza stagione, lasciandoci a fare teorie su quel che sarebbe potuto accadere questa volta a Joe Goldberg, ora in "dolce" compagnia di Love Quinn.

E mentre i lavori per i nuovi episodi sono iniziati già da un bel po', al cast della serie continuano ad aggiungersi nuovi volti: abbiamo già visto che arriverà Matthew, il "misterioso milionario" interpretato da Scott Speedman, assieme alla brillante bibliotecaria Marienne di Tati Gabrielle, e sappiamo che Michaela McManus, Shalita Grant e Travis Van Winkle si uniranno alla festa, come anche Dylan Arnold, Shannon Chan-Kent, Christopher Sean, e Jack Fisher, ma quest'oggi un altro nome si aggiunge alla lista.

Scott Michael Foster (ve lo ricorderete forse come il Cappie di Greek o il Kristoff di Once Upon A Time, tra i suoi numerosi ruoli) sarà infatti Ryan "un padre single piuttosto popolare che ha dovuto superare un lungo periodo di dipendendenza. Ryan ha dei segreti, inclusa una personalità piuttosto calcolatrice e manipolatrice, aspetto del carattere che riserva solo alle persone a lui più vicine, o a chi tenta di ostacolarlo".

Chissà quali segreti nasconderà...