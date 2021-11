You, la serie Netflix con Penn Badgley supera Squid Game negli USA

Squid Game è stata la hit del 2021 per Netflix, con un record impressionante di visualizzazioni, tant'è che il creatore Hwang Dong-hyuk sarebbe già al lavoro per la stagione 2 di Squid Game. Ma secondo i dati più recenti, la serie You nella settimana d'esordio su Netflix ha superato di gran lunga lo show coreano nel mercato USA.

Secondo i dati di Nielsen, infatti, nella settimana tra il 18 e il 24 ottobre la terza stagione di You (che aveva esordito il 15) ha superato Squid Game nella classifica degli show più visti negli Stati Uniti: la stagione 3 di You ha accumulato 2,6 miliardi di minuti visti, lasciando il k-drama al secondo posto con 1,6 miliardi di minuti. Se ve la siete persa, ecco la nostra recensione di You 3.

Dopo il boom di Squid Game, Netflix ha cambiato il metodo di conteggio delle visualizzazioni dei suoi prodotti: se prima prendeva in considerazione ogni utente che avesse visto almeno 2 minuti di uno show, adesso tiene conto del tempo complessivamente speso su un contenuto.

Ma i dati Nielsen confermano ciò che già avevano individuato le misurazioni interne del colosso dello streaming per quanto riguarda gli Stati Uniti: sul nuovo sito web che Netflix ha aperto per mostrare i dati relativi ai programmi che finiscono in Top 10, i dati dell'azienda confermano che la serie con Penn Badgley ha superato la produzione coreana nella settimana immediatamente successiva al debutto.

Squid Game resta un successo in termini assoluti: nell'ultima settimana, a livello globale, la stagione 3 di You ha totalizzato 33.7 milioni di ore collocandosi in testa alla classifica degli show anglofoni, mentre Squid Game primeggia la top 10 delle produzioni straniere con 42,7 milioni di ore.

In ogni caso, il successo di entrambi gli show è innegabile, tant'è che Netflix sta già lavorando a nuovi episodi: se per Squid Game siamo in attesa di una conferma ufficiale da parte dell'azienda, il rinnovo di You per la stagione 4 è stato annunciato prima ancora dell'esordio in streaming.