You: la serie Netflix è la più vista in assoluto a febbraio, The Last of Us è terza

Si aggiorna nuovamente la classifica dei prodotti più visti in streaming e nel periodo che tiene conto della seconda settimana di febbraio scorso You è stata la serie più vista in assoluto sulle piattaforme. Ancora una volta Netflix si prende la testa di questa classifica, che ha visto anche la risalita di The Last of Us in terza posizione.

Secondo i nuovi dati Nielsen, i primi cinque episodi della quarta stagione di You sono arrivati su Netflix il 9 febbraio, totalizzando 1,7 miliardi di minuti di visione nella stessa settimana del debutto. Naturalmente, Nielsen non suddivide gli spettatori in base alla stagione, quindi questo dato include qualsiasi recupero delle stagioni precedenti che il pubblico stava facendo prima di immergersi nei nuovi episodi.

Secondo Netflix, le stagioni 1 e 3 sono state anche tra i 10 programmi in lingua inglese più visti sullo streamer quella settimana. Su queste pagine trovate già la nostra recensione della seconda parte di You 4.

The Last Of Us ha ottenuto il suo secondo miliardo di minuti visti nella settimana presa in esame, conquistando il terzo posto con 1,1 miliardi di minuti visti solo su HBO Max. A differenza delle settimane precedenti, questi dati includono alcuni giorni di visione su HBO Max per l'episodio 5, poiché l'episodio ha debuttato sullo streamer in anticipo sulla normale programmazione, per evitare il più possibile la concorrenza con il Super Bowl. Di solito, la finestra di misurazione di Nielsen cattura solo poche ore di dati di visualizzazione per l'episodio più recente, poiché viene trasmesso la domenica sera.

Sebbene il numero di minuti visti sia leggermente diminuito rispetto agli 1,2 miliardi di minuti della settimana precedente, la serie ha raggiunto la posizione più alta nella classifica generale dei programmi in streaming finora.

Le misurazioni Nielsen sullo streaming tengono conto solo della visione su HBO Max, quindi questi numeri non riflettono la visione sul canale lineare della HBO. La HBO non ha rilasciato i propri dati per l'episodio 5, ma afferma che l'ultimo episodio, il penultimo della prima stagione, ha totalizzato 8,1 milioni di spettatori in un giorno tra canale lineare e streaming.

L'ultimo episodio di The Last of Us vedrà il debutto di Ashley Johnson nei panni di Anna, la madre di Ellie. Proprio la Johnson prestava corpo e voce a Ellie nel videogame Playstation.