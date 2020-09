You, la showrunner spiega il primo dialogo tra i protagonisti: "Niente di troppo profondo"

La seconda stagione di You è stata ricca di colpi di scena, specialmente quando abbiamo scoperto che la nuova vittima dello stalker Joe Goldberg (Penn Badgley) ha una mente altrettanto contorta e pericolosa. Come i fan ricorderanno, il primo incontro tra Joe e Love Quinn (Victoria Pedretti) avviene in un supermercato, davanti a una cassa di pesche.

Penn Badgley e la showrunner Sera Gamble hanno recentemente ricordato a TV Guide alcuni aneddoti sulla serie e su quella scena in particolare, rivelando l'origine del primo scambio di battute tra Joe e Love.

Poiché la conversazione ha per oggetto le pesche, sono in molti ad aver pensato a un riferimento voluto a Peach Salinger (Shay Mitchell), una delle vittime di Joe nella prima stagione di You. La showrunner ha voluto smentire questa pur suggestiva teoria, rivelando che l'obiettivo era semplicemente quello di avviare un dialogo tra due estranei.

"Non c'è niente di così profondo" ha spiegato. "Ho solo pensato: se fossi stata al reparto prodotti ortofrutticoli, cosa avrei detto per cercare di essere divertente?". La prima battuta di Love, infatti, è sulla somiglianza tra una pesca e un fondoschiena. "Più avanti, molti mi hanno chiesto: È a causa di Peach Salinger? E io tipo: Beh, certo. Ci ho pensato sicuramente" ha scherzato.

Non c'è alcun riferimento alla prima stagione di You, quindi, ma la vera storia è un'altra. "Ho un'amica" ha raccontato Sera Gamble, "e io e lei scherziamo da sempre sulla forma delle pesche. A volte ci regaliamo piccole statuette di quella forma, o lucidalabbra alla pesca. Quindi ho una piccola collezione di pesche a forma di sedere in casa, e questa è la vera genesi della cosa."

Per altri approfondimenti, rimandiamo alla nostra recensione della stagione 2 di You, serie che Netflix ha già rinnovato per la terza stagione.