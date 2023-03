You, la showrunner spiega: 'Ecco perché abbiamo diviso la Stagione 4 in due parti'

La Stagione 4 di You è riuscita a replicare l'incredibile successo ottenuto con le stagioni precedenti facendo registrare numeri incredibili già dalle prime ore del suo debutto in streaming su Netflix. Ora che entrambe le parti sono disponibili, la showrunner della serie ha spiegato il motivo di questa divisione in due segmenti dello show.

Come noto, la prima parte di You 4 è arrivata in streaming il 9 febbraio, mentre la seconda e ultima ha debuttato lo scorso 9 marzo. Si tratta chiaramente di una strategia che Netflix sta adottando per i suoi show più importanti, ma il team creativo di You ha avuto voce in capitolo nella decisione. Durante un episodio del podcast Top 5 dell'Hollywood Reporter, Sera Gamble, showrunner di You, ha spiegato che Netflix ha chiesto al team se fossero d'accordo a dividere la stagione, e il loro stile di scrittura si adattava perfettamente all'idea.

"Non ci hanno certo imposto di farlo", ha detto Gamble. "Ci hanno semplicemente detto: 'Stavamo pensando a questo per la vostra stagione, e sappiamo che avete questa struttura misteriosa, e pensate che possa funzionare?'. Ed è successo che la struttura si è divisa in modo netto al centro della stagione, probabilmente perché io e Greg Berlanti avevamo scritto molti cliffhanger di metà stagione vecchia scuola per la televisione. Non posso farne a meno. Ho bisogno, letteralmente, di far accadere qualcosa di veramente grosso nel quinto episodio di una serie che ne ha 10".

Penn Badgley, la star di You, ha dichiarato questa settimana che la quarta stagione non era stata pensata per essere divisa in due parti, ma che è stato anche lui d'accordo con la decisione presa.

"Penso che sia solo la realtà economica di Netflix", ha detto Badgley a GQ. "E penso che abbia senso, in generale, distribuire le cose a scaglioni. Mi piace. Quando l'ho scoperto, mi sono detto: 'Lasceremo un mese tra il quinto e il sesto episodio? È un grosso scarto'. Perché, per me, non si capisce nulla finché non si vede la storia al completo".

Nel corso di un'altra intervista, Badgley ha potuto anticipare qualche dettaglio su You 5.