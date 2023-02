You, la prima parte della Stagione 4 disponibile su Netflix: quando esce la seconda?

Da oggi su Netflix è disponibile la prima parte della quarta stagione di You, la serie incentrata sull'inquietante stalker interpretato da Penn Badgley che stavolta si ritroverà in un ambiente completamente diverso dal solito, dato il trasferimento del protagonista in Europa, e non solo: lui stesso sarà al centro delle attenzioni di una minaccia.

L'ultima volta che abbiamo visto Joe Goldberg (Penn Badgley), si aggirava per le strade di Parigi in incognito, indicando di essersi trasferito all'estero dopo aver ucciso la moglie Love Quinn (Victoria Pedretti), aver dato via il suo bambino e aver finto la propria morte. Insomma, le tipiche cose alla Joe Goldberg.

Tutti gli indizi indicavano che si sarebbe recato nella Città delle Luci per inseguire Marienne Bellamy (Tati Gabrielle), la sua fiamma bibliotecaria che aveva scoperto la verità dietro le sue perverse tendenze omicide nel finale della terza stagione. Ma Joe non trascorrerà tutta la quarta stagione a Parigi: la maggior parte della stagione sarà ambientata a Londra, dove ha trovato un nuovo lavoro, un nuovo nome e una nuova cerchia sociale, probabilmente omicida.

Badgley aveva precedentemente anticipato gli eventi della nuova stagione a Entertainment Tonight, dicendo: "Il tono è simile, ma si sta spostando verso un formato diverso... È quasi come se stessimo ricollocando leggermente il genere". Il genere in questione, ovviamente, è il mistero con delitto, declinato in chiave Netflix. Questa volta, però, la situazione è cambiata e sarà proprio Joe a trasformarsi da carnefice a vittima! In questa prima parte di stagione, lo vedremo infatti nelle insolite vesti di detective.

Come anticipato, ci è stata presentata Nadia, la nuova vittima di Joe. Se non l'avete fatto, recuperare il trailer di You 4.

La prima parte della quarta stagione è disponibile sulla piattaforma con i suoi primi cinque episodi; la seconda parte, composta dai cinque episodi rimanenti, debutterà su Netflix il 9 marzo prossimo, esattamente tra un mese.