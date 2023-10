You stagione 5: Netflix chiuderà la serie dopo i prossimi nuovi episodi?

Negli anni Netflix è stata in grado di confezionare molte produzioni originali, non tutte sono riuscite nell'intento di ottenere buoni risultati portando alla loro cancellazione in breve tempo. Ma altre invece si sono sapute distinguere, regalando agli spettatori ore di intrattenimento, tra questi prodotti c'è anche You.

Il successo ottenuto dallo show con protagonista Pen Badgley è presto detto, guardare il punto di vista dell'assassino mentre elabora il modus operandi che poi lo porterà ad uccidere le sue vittime è sicuramente un approccio interessante, specie quando si inizia a simpatizzare per il maniaco.

Questa ed altre sono le caratteristiche che hanno portato lo spettacolo a proseguire nel tempo, fino a quella che sarà la sua quinta stagione, e purtroppo secondo Netflix sarà anche quella conclusiva.

Ciò si deve al fatto che i creatori, avevano da sempre pensato a You come un viaggio da compiersi nell'arco di cinque capitoli esatti.

Gli showrunner promettono un finale indimenticabile, Peter Friedlander in particolare elogia lo spettacolo: "Siamo orgogliosi di come la serie abbia affascinato il pubblico di tutto il mondo, diventando un successo dal forte impatto culturale. Non vediamo l'ora di scoprire come finirà il viaggio di Joe Goldberg. Sarà un finale indimenticabile".

Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione di You 4. Oltretutto, avete già visto il trailer di Bodies?