You, nella terza stagione della serie Netflix ci sarà anche Scott Speedman

Stando a quanto riporta Deadline, c'è una new entry nel cast della terza stagione di You, serie Netflix basata sui romanzi di Caroline Kepnes. Si tratta di Scott Speedman, canadese, classe 1975, noto per il ruolo di Michael Corvin nel franchise Underworld e per aver recitato in Felicity.

Scott Speedman interpreterà Matthew, un dirigente di successo, marito e padre di famiglia. Il personaggio è descritto da Deadline come "riservato, a volte misterioso, con la tendenza a isolarsi, e che nasconde le sue emozioni."

Resta da scoprire quali saranno i legami di Matthew con Joe Goldberg (Penn Badgley) e Love Quinn (Victoria Pedretti), che torneranno entrambi per la terza stagione di You. Faranno inoltre parte del cast, tra gli altri, anche Travis Van Winkle (Instinct) e Shalita Grant (NCIS: New Orleans).

Come si ricorderà, nella prima stagione di You Joe, che gestisce una libreria a New York, si innamora di Guinevere Beck (Elizabeth Lail), aspirante scrittrice, fino a diventarne ossessionato e a violare in tutti i modi la sua privacy. Nella seconda stagione, invece, Joe ha assunto un'altra identità, quella di Will Bettelheim, e per lasciarsi alle spalle il passato si è trasferito a Los Angeles, dove incontra Love e, sebbene sia intenzionato a non ripetere gli stessi errori, sviluppa con lei la stessa dinamica ossessiva.

Sulla trama della terza stagione di You non ci sono ancora molti dettagli, ma sappiamo che Joe e Love vivono insieme e aspettano un bambino, anche se il personaggio interpretato da Penn Badgley sembra avere già messo gli occhi su un nuovo oggetto del desiderio.

Per altri approfondimenti, rimandiamo alla nostra recensione della seconda stagione di You e alla spiegazione della showrunner sul primo dialogo tra Joe e Love.