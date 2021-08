You, ecco il nuovo trailer: Netflix svela la data di uscita della stagione 3

Da tempo si parlava dell'autunno per la possibile uscita della stagione 3 di You, e nella giornata di lunedì è arrivata la conferma da Netflix. Un nuovo teaser trailer, infatti, annuncia che i nuovi episodi della serie con Penn Badgley saranno disponibili in streaming dal prossimo 15 ottobre.

Le immagini del video, della durata di circa un minuto e mezzo, sono visibili anche all'interno della notizia. Nella terza stagione di You, serie Netflix basata sui bestseller di Caroline Kepnes, Joe (Penn Badgley) e Love (Victoria Pedretti) sono ormai sposati e hanno avuto un bambino. La coppia si è trasferita nella tranquillità di Madre Linda, nella California settentrionale, abitata da rampanti imprenditori tecnologici, mamme blogger e famose influencer.

Joe è impegnato nel suo doppio ruolo di marito e padre, ma teme l'impulsività letale di Love. Inoltre, come si evince dal finale della seconda stagione di You, potrebbe aver già trovato la sua prossima vittima, proprio a due passi dalla sua nuova abitazione.

Le riprese della stagione 3 di You sono ufficialmente terminate alla fine di aprile. Sviluppata da Sera Gamble e Greg Berlanti, la serie Netflix è interpretata, oltre che dai due protagonisti, anche da Saffron Burrows, Dylan Arnold, Tati Gabrielle, Shalita Grant, Travis Van Winkle, Michaela McManus, Chris O'Shea, Scott Speedman, Shannon Chan-Kent, Christopher Sean e Ben Menhl.

Non resta dunque che aspettare la metà di ottobre per vedere come si evolverà la storia di Joe e Love.