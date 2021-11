Young Avengers, qualcosa si muove per la nuova squadra Marvel: gli indizi da Hawkeye

Si stanno tenendo in questi giorni le ultime conferenze stampa e interviste per promuovere Hawkeye, il nuovo titolo marvel per piccolo schermo con protagonista Kate Bishop. L'attrice Hailee Stenfield e Kevin Feige sono stati incalzati sul futuro di Young Avengers, il progetto più ambizioso della Fase 4. E le reazioni dicono tutto.

Mancano quattro giorni solamente all'uscita di Hawkeye, la nuova serie dedicata a Clint Barton in cui questi effettuerà il passaggio di consegne e di fatto introdurrà nell'MCU il personaggio di Kate Bishop, arciera dei fumetti qui interpretata da Hailee Stenfield. Siamo nel vivo delle interviste e spesso le domande dei giornalisti si fanno sempre più insistenti, portando inconsapevolmente persino un gigante come Kevin Feige a tradirsi su progetti per i quali ha mantenuto, finora, il massimo riserbo.

Fra i titoli più discussi c'è ovviamente Young Avengers, il noto ensemble formatosi nei fumetti dopo il parziale scioglimento dei Primi Vendicatori. Sono molti i personaggi introdotti nei nuovi titoli della Fase 4, seriali e cinematografici, che potrebbero rientrare a pieno titolo nella squadra dei Giovani Vendicatori, Hailee Stanfield su tutti. Sarà per questo che, in una recente intervista alla squadra di Hawkeye al completo, è stata fatta una domanda proprio all'attrice sul futuro del prodotto Marvel.

La Stanfield si è girata verso Feige in un momento che ha gelato tutti - le cui istantanee delle espressioni hanno fatto il giro del web, mostrando Feige momentaneamente impreparato alla (scomoda) domanda, come potete vedere in calce all'articolo - quasi a cercare un aiuto nel Presidente dei Marvel Studios su cosa dire. Ripresasi subito, l'attrice ha dichiarato: "Per me è già abbastanza folle essere seduta qui, in questo momento, con questo gruppo di persone. Sono così grata di far parte dello show in questo universo ed è solo l'inizio. Uno show che peraltro non è ancora neanche uscito, per cui per ora mi limito ad aspettare quel giorno".

Dal canto suo, Feige aveva dichiarato a suo tempo in merito ai Giovani Vendicatori: "Ma sì, si può certamente intuire che la Fase Quattro sta introducendo ogni sorta di nuovi personaggi con un potenziale infinito. In questo momento, tutti noi dei Marvel Studios ci sentiamo come Nick Fury alla fine del primo Iron Man, con nuovi attori e artisti che arrivano in continuazione a a cui che faranno parte di un universo più grande. Solo, ora devono fare il lavoro necessario per costruire il loro pubblico".

Nonostante, insomma, tutti i chiamati in causa si siano mantenuti molto abbottonati, è chiaro che dichiarazioni del genere non suonano affatto come una smentita: piuttosto, come possibili conferme di ciò che si sta preparando con Kate Bishop e Co. Voi cosa ne pensate? Quanto vorreste i Giovani Vendicatori su schermo? Ditecelo nei commenti!