Young Justice 4: ecco il poster e le dichiarazioni degli showrunner!

Nuovi eroi stanno per arrivare in Young Justice Phantoms. Dopo una lunghissima pausa, che durava dal 2013, i capi della DC hanno deciso di riportare la serie animata sui nostri schermi nel 2018, per poi confermare lo show anche per una quarta stagione. I lavori su Young Justice 4 sono iniziati nel 2019, e oggi arriva finalmente un poster.

Gli showrunner Greg Weisman e Brandon Vietti hanno commentato il poster e l'arrivo della prossima season, spiegando quanto sia importante per loro espandere il cast in ogni capitolo. "Introduciamo sempre nuovi giovani eroi (si chiama Young Justice per un motivo!)" ha commentato Weisman. Ha poi aggiunto "Ma, come sempre, non cerchiamo di dare troppo spazio a ogni personaggio in ogni stagione. Il bisogno di una storia e la crescita del cast principale di eroi (al momenti Nightwing, Aquaman, Superboy, Miss Martian, Tigress, Zatanna e Rocket) ci dice su quali altri personaggi - vecchi e nuovi - ci concentreremo."

Vietti ha proseguito, spiegando ai microfoni di Collider il loro modo di lavorare. "Sin dall'inizio ci siamo imposti di usare l'intero Universo DC come sfondo e catalizzatore dell'evoluzione dei nostri personaggi principali. Ogni nuovo protagonista introdotto a una storia unica che ci aiuta ad esplorare l'universo DC e il mondo interiore di tutti i personaggi coinvolti. Usare letteralmente il passare del tempo per introdurre nuove generazioni di personaggi giovani dà alla nostra serie un metodo unico per far vedere una crescita reale, ed è qualcosa con cui ci siamo divertiti a lavorare nella stagione 4."

I fan sperano di poter vedere presto la nuova stagione, soprattutto dopo la scena post credit di Young Justice Outsiders che potrebbe aver svelato qualcosa sul futuro della serie. Staremo a vedere.