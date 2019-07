Young Justice: iniziano i lavori per la quarta stagione

Dopo una pausa che durava ormai dal 2013, l'anno scorso è tornato Young Justice con una terza serie che ha ottenuto il favore dei fan, tanto che durante il San Diego Comic-Con conclusosi qualche giorno fa, è stato confermato anche l'arrivo di una quarta stagione per lo show animato targato Warner Bros. e DC Comics.

Il produttore Brandon Vietti ha infatti appena annunciato su Twitter l'inizio dei lavori su Young Justice 4. Certo, dalla foto postata non si possono ancora fare previsioni sugli eventuali contenuti della serie animata, visto che si tratta solamente di alcuni blocchetti colorati e di un pennarello, ma già sapere che si sta muovendo qualcosa è un buon inizio.

Young Justice: Outsiders intanto è ancora in corso, e nel cast vocale sono presenti nomi come Jesse McCartney nel ruolo di Dick Grayson/Nightwing, Khary Payton in quello di Aqualad, Danica McKellar è Miss Martian, Nolan North è Superboy/Superman e Alyson Stoner è Oracle.

In attesa di scoprirne di più sulla prossima incarnazione della serie, vi sta piacendo la terza stagione? Cosa vi aspettate da Young Justice 4?