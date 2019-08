Young Justice: Outsiders, la prima scena post-credit anticipa l'attacco di Darkseid!

Pochi giorni dopo l'inizio dei lavori sulla quarta stagione, l'episodio di Young Justice: Outsiders intitolato "Unknown Factors ha rivelato un nuovo e imminente attacco da parte di Darkseid.

Attenzione, seguono spoiler.

In seguito alla conferma su Aquaman, l'ultimo episodio ha visto lo stesso Kaldur'ahm andare in missione di soccorso insieme a Wyynde per tentare di salvare Nightwing e Black Lightning dalle grinfie di Granny Goodness, da poco rivelatasi in combutta con New God Overlord.

La missione va poi a buon fine e sulla neonata figlia di Guardian e Bumblebbee partono i titoli di coda, ma non è finita qui: una volta terminati i credits, infatti, ritorniamo alla casa di Granny dove lei dice a Darkseid "Buone notizie, maestà. Stanotte ho trovato l'Equazione dell'Anti-vita."

Il prossimo episodio di Young Justice: Outsiders, intitolato "Antisocial Pathologies", andrà in onda sul servizio streaming di DC Universe questo martedì, 13 agosto. Nel cast vocale dello show come sempre troviamo Jesse McCartney nei panni di Dick Grayson/Nightwing, Khary Payton in quello di Aqualad, Danica McKellar nel ruolo Miss Martian, Nolan North come Superboy/Superman e infine Alyson Stoner nei panni di Oracle.

Cosa vi aspettate dagli episodi finali della stagione? Diteci la vostra, come sempre nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, in caso non l'abbiate ancora visto, vi rimandiamo al promo di metà stagione.