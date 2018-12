Young Justice: Outsiders, Aqualad diventerà il nuovo Aquaman

Entertainment Weekly nelle scorse ore ha riportato in esclusiva che, nel corso della terza stagione di Young Justice: Outsiders, serie tv esclusiva del servizio streaming on demand DC Universe, il giovane supereroe Aqualad sarà ufficialmente promosso a ruolo di nuovo Aquaman.

Kaldur è stato sospettosamente assente dalla maggior parte del materiale promozionale preparato per la nuova stagione della serie, ed ecco spiegato il motivo. Il produttore di Young Justice Greg Weisman ha spiegato: "Nella stagione 1 abbiamo stabilito che il re Orin stava addestrando Kaldur per prendere il suo posto come Aquaman. Aquaman era anche il re di Atlantide, che per la maggior parte delle persone sarebbe stato un lavoro a tempo pieno, e tuttavia doveva anche essere nella Justice League come membro ufficiale del team, il che lo impegnata tantissimo. Il suo piano è sempre stato quello di addestrare Kaldur'ahm per passargli il ruolo di Aquaman, in modo che potesse tornare ad essere il Re di Atlantide. In questa stagione, dopo tutto quello che è successo nei precedenti episodi, le qualità di leadership mostrate da Kaldur sono evidenti, e finalmente Orin potrà guardarlo e dirgli: 'Okay, sei pronto'. Sarà una stagione piuttosto importante per lui."

Che ne pensate di questa rivelazione? Fatecelo sapere nei commenti!

Con le apparizioni di nuovi personaggi come Batwoman, Katana e Plastic Man, la terza stagione della serie promette di essere davvero interessante per ogni fan DC che si rispetti. L'esordio è previsto per il 4 gennaio prossimo, in esclusiva su DC Universe.

Qualche giorno fa sono state rese note le sinossi ufficiali dei primi tre episodi, che vi riportiamo qui sotto:

Episodio 3.01 - Princes All: "La Lega della Giustizia deve affrontare un orribile incidente sul pianeta Rann, perciò Dick Grayson riunisce una squadra d'élite di eroi per combattere un sindacato di trafficanti di metaumani in Markovia."

Episodio 3.02 - Royal We: "Dick Grayson, Artemis Crock, Conner Kent e Jefferson Pierce vanno sotto copertura in Markovia per fermare il cartello dei trafficanti di metaumani del Bedlam Syndicate - prima che possano uccidere ancora".

Episodio 3.03 - Eminent Threat: "Conner Kent e Prince Biron Markov sono nelle grinfie del Conte Vertigo, e il compito di salvarli spetterà a Dick Grayson, ad Artemis Crock e a Jefferson Pierce. Insieme dovranno porre fine al Bedlam Syndicate una volta per tutte!

La formazione per Young Justice: Outsiders includerà anche Static, Kid Flash, Robin, Wonder Girl, Spoiler, Blue Beetle, Thirteen, Arrowette, Arsenal e Beast Boy. Nella serie, i supereroi adolescenti dell'universo DC dovranno imparare a comportarsi come adulti in un mondo colmo di superpoteri, super-cattivi e super segreti. Nell'attesissima nuova stagione, la squadra affronta la più grande sfida di sempre quando si imbatte in un traffico di meta-umani e nella terrificante minaccia che rappresentata per la società, intrappolata nel fuoco incrociato di una corsa agli armamenti genetici che attraversa il globo e la galassia.

Apprezzato tanto dalla critica quanto dal pubblico per le sue impressionanti immagini e la narrazione accattivante, Young Justice ha raggiunto più di 25 milioni di spettatori unici in ciascuna delle due stagioni precedenti, andate in onda su Cartoon Network. Sam Register (Teen Titans Go!, Justice League Action) sarà produttore esecutivo. Brandon Vietti (Batman: Under the Red Hood, Superman Doomsday) e Greg Weisman (Star Wars Rebels, Gargoyles) produrranno la serie Warner Bros. Animation. Il vincitore dell'Emmy Award Phil Bourassa (Young Justice, Justice League Dark, Teen Titans: The Judas Contract) è invece il direttore artistico della serie.

Sulla nota piattaforma di streaming DC Universe è già presente Titans, e nei prossimi mesi arriveranno anche Stargirl, Doom Patrol, Swamp Thing, Reign of Supermen e tante altre produzioni originali.