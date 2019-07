Young Justice: Outsiders, confermata l'identità queer di Aquaman

Durante l'ultimo episodio della serie Young Justice: Outsiders è stato fatto un ulteriore e importante passo in avanti in termini di inclusione, grazie alla scena che ha visto il personaggio di Aqualad scambiarsi un bacio con un uomo di Atlantide, confermando così di rappresentare la comunità LGBTQ.

Kaldur'ahm, adesso noto come nuovo Aquaman, ma in precedenza conosciuto come Aqualad, sembra dunque aver sviluppato una relazione affettiva con Wyynde, nonostante i contrasti che avevano caratterizzato il loro precedente rapporto.

La scena viene mostrata durante l'episodio Quiet Conversations attraverso l'utilizzo di un montaggio che mostra alcuni personaggi impegnati a riunirsi con i propri cari. Una delle sequenze è possibile dunque notare i due uomini che si tengono per mano e poi si scambiano un intenso bacio.

Kaldur, in passato, aveva provato sentimenti molto forti anche per Tula, sua compagna di classe al Conservatorio di Magia, che alla fine, però, decise di intraprendere una relazione con Garth. La morte della ragazza è stata successivamente il motivo che ha portato Kaldur ad abbandonare la squadra.

Ricordiamo inoltre che Aqualad è un personaggio gay fin dalla sua prima apparizione nel 2010. Dopo l'iniziativa editoriale de I nuovi 52 si erano perse le sue tracce, ma è tornato nel 2016 in Teen Titans.

Agli appassionati della serie, infine, farà piacere sapere che sono iniziati i lavori per la nuova stagione di Young Justice.