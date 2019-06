Young Justice: Outsiders, il nuovo promo della seconda metà di stagione

Novità in casa Warner Bros./DC: la serie animata acclamata da pubblico e critica, Young Justice,sta per tornare (almeno negli Stati Uniti). È stato infatti diffuso il promo della seconda parte di stagione di Young Justice: Outsiders.

La terza stagione della serie animata Young Justice, Young Justice: Outsiders, finora disponibile solo sulla piattaforma streaming DC negli Stati Uniti e su Teletoon in Canada, è stata divisa in due parti, in modo da ratificarne la messa in onda.

I primi 13 episodi sono attualmente disponibili per la visione, almeno all'estero, mentre la seconda parte - i rimanenti 13 - andranno in onda sul servizio streaming DC dal 2 luglio 2019.

Come recita la sinossi ufficiale: "In Young Justice: Outsiders, i supereroi adolescenti del DC Universe diventano adulti in un mondo animato di superpoteri, supercattivi e super segreti. Nell'attesissima nuova stagione, la squadra deve fronteggiare la più grande sfida finora incontrata: cercare di porre fine al traffico di meta-umani e alla terrificante minaccia che esso comporta per una società che si ritrova nel bel mezzo di una corsa all'arma genetica che coinvolge il globo terrestre e la galassia intera".

Non abbiamo ancora notizie su una messa in onda in italiana, ma essendo le prime due stagioni della serie su Netflix, possiamo aspettarci un annuncio da parte della piattaforma streaming in un prossimo futuro.